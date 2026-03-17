Corrientes fue sede del Encuentro Provincial de Turismo 2026

La capital correntina fue sede del Encuentro Provincial de Fortalecimiento, Calidad y Capacitación Turística 2026, que reunió a más de 200 participantes de distintos puntos de la provincia.

El evento se llevó a cabo en el Salón Libertad del Hotel Marriott Corrientes bajo el lema “La importancia de la articulación público-privada para el posicionamiento del sector”, consolidándose como un espacio clave de intercambio y proyección para la actividad turística.

Durante su intervención, Braillard Poccard destacó la amplia convocatoria y valoró la presencia de representantes del sector privado, académico, organismos nacionales, operadores y prestadores turísticos.

“El objetivo es seguir avanzando en la calidad turística y la mejora de los servicios, potenciando las fortalezas de Corrientes como destino, desde su identidad cultural hasta sus bellezas naturales”, expresó el funcionario.

Asimismo, transmitió el saludo del gobernador Juan Pablo Valdés, quien no pudo asistir por cuestiones de agenda, y remarcó que el turismo es un eje central para la generación de empleo genuino en la provincia.

La jornada tuvo como objetivo principal generar un espacio de diálogo y cooperación entre los sectores público, privado y académico, promoviendo alianzas estratégicas orientadas a la innovación y la calidad turística.

En este marco, se desarrollaron diversas exposiciones, entre ellas la charla sobre la implementación del Sistema Argentino de Calidad Turística, a cargo de Horacio Repucci (ICTA) y Alejandra Boloqui, junto a referentes del sector.

También se destacó la disertación del senador Sergio Flinta, quien abordó la importancia de la calidad y la capacitación para el desarrollo turístico local, poniendo en valor el potencial del destino Corrientes.

Entre los módulos más relevantes se incluyeron propuestas vinculadas a una nueva visión de la gestión turística, como el enfoque de Destinos Turísticos Inteligentes, a cargo de Gonzalo La Rosa del Instituto Ciudades del Futuro.

Además, se llevó adelante un módulo de sensibilización sobre el nuevo Sistema de Calidad Turística, encabezado por Verónica Llambrich de la Dirección Nacional de Calidad Turística.

La jornada continuó con la entrega de certificados y placas del Sello Correntino de Calidad Turística, reconociendo a quienes trabajan en la mejora de los servicios del sector.

Finalmente, se presentó el Programa Provincial de Capacitación y Calidad Turística, y los asistentes participaron de una visita a La Unidad, donde pudieron vivir una experiencia turística, cultural y gastronómica.