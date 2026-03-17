Rescatan a 24 aves silvestres y dos perros en un operativo por maltrato animal en Corrientes

En una acción conjunta entre la Municipalidad de Corrientes y organismos provinciales, se logró desarticular un centro de tenencia ilegal de fauna en el barrio Santa María.

El procedimiento, realizado este martes, permitió el secuestro de 24 aves silvestres y la asistencia a dos perros que presentaban signos de maltrato.

La subsecretaria de Políticas Ambientales, Mercedes Mestres, explicó que la intervención se originó tras el reporte de un vecino al Munibot.

"El equipo de la Dirección General de Promoción, Derecho y Bienestar Animal constató la veracidad de la denuncia y se procedió en consecuencia junto a Recursos Naturales, la Policía de la Provincia y el Centro de Conservación Aguará", señaló la funcionaria.

Hacinamiento y falta de sanidad

El director general de Bienestar Animal, Eduardo Osuna, brindó detalles sobre el estado de los ejemplares hallados, entre los que se encontraban loros australianos, agapornis y cotorras. “Las aves estaban hacinadas en una habitación oscura y en condiciones sanitarias deficientes”, describió.

En el mismo domicilio, se detectó que dos perros Pitbull permanecían en un balcón expuestos al sol, sin acceso a agua ni alimento y con sus libretas sanitarias vencidas.

Ante la gravedad del cuadro, los animales serán entregados de manera voluntaria para su posterior adopción responsable, tras recibir la atención veterinaria necesaria.

Marco legal y denuncias

Desde el municipio recordaron que la normativa nacional prohíbe terminantemente la captura, tenencia y comercialización de fauna silvestre. "Los animales silvestres no son mascotas; deben vivir en libertad. En el Centro Aguará se encargarán de su rehabilitación para reinsertarlos en su hábitat natural", enfatizó Mestres.

Las autoridades instaron a la población a utilizar los canales de denuncia ante casos de maltrato animal o tenencia ilegal: