Salud en Corrientes: el sistema público ya atiende al 86% de la población

El Gobierno de Corrientes informó este jueves que el 86% de las atenciones médicas actuales son realizadas por el sistema estatal, en un contexto de desafíos económicos nacionales.

Según destacó el ministro de Salud, Emilio Lanari, este fenómeno responde a la robustez de la red sanitaria provincial, capaz de absorber la demanda de ciudadanos que ya no pueden costear la medicina prepaga o privada.

"El sistema público está sosteniendo prácticamente más del 80 por ciento de la demanda", afirmó Lanari, quien reconoció que se trabaja "a cama caliente" para garantizar la cobertura universal.

La red no solo abarca la atención primaria en los barrios, sino que se especializa en intervenciones de máxima complejidad, vacunación y provisión de medicamentos críticos.

Organización inteligente y especialización

La provincia cuenta con 5 regiones sanitarias que integran hospitales de cabecera con centros locales. En la Capital, la estructura se apoya en más de 17 Centros de Atención Primaria (CAPS) y los SAPS municipales, además de hospitales con perfiles específicos:

Hospital Escuela: líder regional en traumatología y emergencias, con servicios de vanguardia en Neurocirugía y Nefrología.

Hospital Vidal: referente histórico en oncología y poseedor de la maternidad más grande de la provincia, con un promedio de 300 nacimientos mensuales.

Hospital de Campaña "Escuela Hogar": centro tecnológico clave que realiza estudios genéticos con resultados en el día, eliminando la dependencia de laboratorios de Buenos Aires.

Vanguardia en oncología y tecnología

A pesar de la reducción de recursos nacionales, Corrientes apuesta a la inversión en tecnología de punta. El Instituto Oncológico “Papa Francisco” se posiciona como un orgullo local, ofreciendo tratamientos de quimioterapia y radioterapia con un acelerador lineal rotatorio único en Sudamérica.

Asimismo, el sistema cuenta con un monitoreo epidemiológico centralizado que vigila en tiempo real la evolución del dengue y otros virus respiratorios, permitiendo una respuesta inmediata ante brotes.

Inversión en capital humano

La sostenibilidad del sistema se basa también en la formación de nuevos especialistas. En este mes de marzo de 2026, se habilitaron 332 plazas para residencias en 26 sedes hospitalarias.

Esta medida busca reforzar áreas críticas como Terapia Intensiva, Neonatología y Oncología, asegurando que la calidad médica acompañe el crecimiento de la demanda en los hospitales públicos.