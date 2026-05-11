Seguridad alimentaria: la Policía y Bromatología secuestran carne con irregularidades

La Policía de Corrientes informó que realizó una serie de inspecciones en locales de venta de carne en la localidad de Itatí, resultando en el secuestro de material no apto para el consumo.

Personal del destacamento Ramada Paso, perteneciente a la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de San Luis del Palmar, encabezó una serie de inspecciones en la localidad de Itatí.

Las tareas contaron con la colaboración técnica del área de Bromatología del municipio local, con el fin de verificar habilitaciones, condiciones de higiene y el origen de los productos ofrecidos al público.

Irregularidades y mercadería incautada

Como resultado de la recorrida por distintos comercios, se detectaron graves falencias en dos locales específicos.

Las autoridades procedieron al decomiso preventivo de:

Productos avícolas: aproximadamente 41 kilos.

aproximadamente 41 kilos. Carne vacuna: más de 58 kilos de distintos cortes sin acreditación de origen.

Desde la fuerza señalaron que la falta de documentación y las deficientes condiciones sanitarias motivaron el retiro inmediato de la mercadería del circuito comercial para proteger la salud de los consumidores.

Consecuencias legales y continuidad

Ante las irregularidades halladas, se iniciaron actuaciones judiciales por infracción al artículo 206 del Código Penal Argentino.

Las autoridades remarcaron que estos operativos sorpresa se mantendrán en toda la jurisdicción para fortalecer la seguridad alimentaria y combatir la comercialización irregular de productos provenientes, muchas veces, de la faena clandestina.