Caso niño “N”: rechazaron la prisión domiciliaria para el abogado Codazzi

El Tribunal de Revisión de Mercedes revocó este lunes la prisión domiciliaria otorgada al abogado José Alejandro Fernández Codazzi y ordenó que continúe detenido con prisión preventiva en el marco de la causa por la desaparición del niño “N”.

La resolución se dio luego de que el fiscal Gustavo Javier Mosquera impugnara la decisión del juez de Garantías de Esquina, Jorge Gustavo Vallejos, quien días atrás había dispuesto la prisión domiciliaria para el imputado durante una audiencia de medidas de coerción.

Codazzi continuará detenido

Fernández Codazzi está imputado por los delitos de encubrimiento agravado y sustracción de menores en grado de partícipe necesario en concurso real.

La audiencia de revisión se realizó de manera virtual y el imputado participó junto a su abogado defensor desde la ciudad de Esquina.

Con esta nueva resolución, el abogado continuará detenido mientras avanzan las actuaciones judiciales vinculadas al caso.