¿Se debe quitar la tapa de aluminio de los lácteos?

Una vez que abrís el envase del yogur, del queso crema o de la manteca, la tapa de aluminio pierde su función protectora o de sellado y los restos del producto alimenticio que quedan en ella pueden favorecer el desarrollo de bacterias, hongos y moho causantes de enfermedades.

Recomendaciones para conservar mejor el alimento:

-Retirá completamente la tapa de aluminio.

-Lo ideal es pasar el alimento a un recipiente hermético para su mejor conservación en la heladera.

-O bien guardá el envase bien cerrado con su tapa plástica en la heladera.

-Usá siempre una cuchara limpia para servir o comer.

Con estos pequeños cuidados protegés tu salud, la de tu familia y prolongás la vida útil del producto.

Fuente: SENASA