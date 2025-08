UCR: Valdés dijo que "hay un sector que se niega a votar porque pierde escandalosamente"

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, se refirió este lunes a la suspensión de las internas de la Unión Cívica Radical (UCR), que debían realizarse el 27 de octubre.

"Simplemente hay un sector que se niega de votar porque pierde escandalosamente", aseguró el mandatario tras encabezar el lanzamiento oficial del Taragüí Rock en Casa de Gobierno.

Y lanzó: "Entonces la única manera de saber y de conducir los dos cargos tiene que ver con que nosotros podamos definir este tipo de cosas en las urnas y no caprichosamente poner las fechas que uno quiere", en relación al 18 de de mayo elegida para la votación interna.

Consultado sobre un diálogo con Ricardo Colombi, Valdés, sostuvo: "No, yo no tengo mala relación, no tengo relación"

SUSPENSIÓN DE LA INTERNA

La Cámara Nacional Electoral (CNE) le dió la razón a Ricardo Colombi y revocó la medida cautelar dictada por el juez federal con competencia electoral de Corrientes que había dejado sin efecto la resolución del Comité Central que postergaba las elecciones internas hasta el 18 de mayo de 2025.

Sin embargo, la Junta Electoral partidaria informó ahora que la Convención resolvió el 14 de octubre, dos días después de la presentación de listas de candidatos (el 12 de octubre), dejar sin efecto los artículos 1 y 2 de la resolución 26/2024 del Comité Central que postergaba las elecciones hasta 2025. Por eso, desde la Junta Electoral insisten en que este domingo se votará.