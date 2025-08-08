Antonio Medina seguirá ausente en Boca Unidos

El regreso del capitán de Boca Unidos, Antonio Medina, deberá esperar. El delantero chaqueño no se recuperó de una lesión y quedó marginado del plantel que este viernes viajará a la provincia de Buenos Aires.

El equipo correntino enfrentará este domingo a El Linqueño por la cuarta fecha de la zona B de la Reválida del Torneo Federal A. El encuentro dará inicio a las 15.30 en el estadio Leonardo Costa de Lincoln y será arbitrado por Enzo Silvestre.

Toni Medina sufrió una contractura durante el partido frente a Ben Hur de Rafaela, debió ser reemplazado en el segundo tiempo y ya le impidió estar en la victoria contra Defensores de Villa Ramallo el pasado fin de semana.

También seguirá ausente el defensor Raúl Albornoz que se rehabilita de un desgarro.

Respecto a la delegación que estuvo en San Nicolás, hay dos cambios pero entre los suplentes. No viajarán los delanteros Israel Escalante y Maximiliano Osurak, en tanto que fueron convocados Marcos Fissore (no estaba en la consideración del cuerpo técnico desde la fecha 17 de la primera etapa) y Joaquín Acevedo.

Comienza la fecha

Con tres partidos, se pondrá en marcha este sábado la cuarta fecha de la zona B de la Reválida del Torneo Federal A de fútbol.

A las 15.30, Crucero del Norte recibirá a Gimnasia de Concepción del Uruguay. Desde las 16 se medirán Sol de América de Formosa y Defensores de Villa Ramallo, mientras que a partir de las 20, Sarmiento de Resistencia será local de Ben Hur de Rafaela.

El domingo, se completará la fecha con dos partidos que comenzarán a las 15.30: El Linqueño - Boca Unidos y Mitre de Posadas - Sportivo Las Parejas.

