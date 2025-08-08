Secuestran seis motocicletas tras allanar un desarmadero ilegal

Luego de dos allanamientos en sendos domicilios de Paso de la Patria detectaron el funcionamiento de desarmaderos ilegales y aguantaderos de motocicletas, en el marco de la investigación por el robo de un rodado.

La operación realizó personal de la Comisaría Paso de la Patria con la colaboración del Grupo GTO y la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional I, de San Luis del Palmar.

Como resultados del operativo fueron demoradas tres personas y se secuestraron seis motocicletas y motopartes, además de partes de la motocicleta denunciada como sustraída, que se encontraba desarmada.Gracias al operativo, se logró el esclarecimiento del hecho denunciado. Las motocicletas secuestradas fueron trasladadas a la comisaría para realizar las averiguaciones correspondientes.

Además, se informó que las partes de la motocicleta denunciada serán entregadas a su dueño. La investigación continúa para determinar la procedencia de las demás rodados secuestradas, con el objetivo de esclarecer otros hechos.La Comisaría Paso de la Patria sigue trabajando para dar con los responsables del robo.