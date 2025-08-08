Homenaje y entrega de recordatorios a los policías en situación de retiro

Con motivo de la Semana de la Policía, se llevó a cabo un acto de homenaje y entrega de testimonios recordatorios al personal policial en situación de retiro, comprendido entre agosto de 2024 y julio de 2025.

El evento se realizó en el patio central de la Jefatura de Policía e inició con una invocación religiosa y la bendición de los testimonios y pines recordatorios por parte del capellán mayor de la Institución, Oficial Principal Pbro. Guillermo Danuzo.

A continuación, se procedió a la entrega de los testimonios al personal policial en situación de retiro. Durante la ceremonia, estuvieron presentes autoridades del gobierno y de la policía, incluyendo:

El Vicegobernador de la Provincia, Dr. Pedro Braillard Poccard, el subsecretario de Seguridad, Osvaldo de los Santos García, el jefe de Policía, comisario general Miguel Ángel Leguizamón, subsecretario de Gobierno, Luis Bravo, subsecretario de Seguridad Ciudadana, Oscar Martínez.Además de Subjefe comisario general Walter Darío Aceval, integrantes de la Plana Mayor Policial, ex jefes, personal superior y subalterno de la Institución en actividad y en situación de retiro, invitados especiales y público en general.

Posteriormente, se realizó la presentación de un cuadro institucional con la fotografía del ex Jefe de Policía, comisario general ® Dr. Alberto Arnaldo Molina, que se incorporó a la Galería de los Jefes de Policía de la Jefatura.Para finalizar, el Vicegobernador de la Provincia se dirigió a los presentes, destacando la loable labor policial y felicitando al personal en situación de retiro por su entrega y vocación de servicio.