Krujoski espera mejorar en la jornada del sábado

La séptima fecha del Turismo Carretera 2000 tendrá este sábado su primera final del fin de semana.

En el autódromo El Villicum de San Juan, la categoría comenzó este viernes la actividad de la séptima fecha con los entrenamientos donde Humberto Krujoski fue de mayor a menor.

Los ensayos del viernes tuvieron como dominador a Tomás Vitar marcando el mejor tiempo en ambos ensayos. En el segundo entrenamiento estableció un tiempo de 1:42.763, bajando el registro que había logrado en el primero. Detrás del debutante mendocino terminó Facundo Ardusso y tercero Bernardo LLaver para completar el terceto de Honda.

El correntino Krujoski, con un Renault que prepara el Ambrogio Racing, fue sexto en la primera tanda de práctica y resultó el mejor de su equipo, mientras que fue noveno en la segunda, en tanto que Agustín Canapino logró el sexto puesto y fue el destacado del Axión energy Sport.

“Este sábado iremos por más. Las posiciones que conseguimos durante los entrenamientos nos generan expectativas positivas para seguir mejorando. El equipo viene trabajando bien y esperamos desarrollar una buena estrategia de cara a lo que se viene” indicó el correntino.

La actividad del sábado comenzará con otra tanda de entrenamiento, luego llegará la clasificación a las 9.15, mientras que la primera final (10 vueltas o 15 minutos) del fin de semana se largará a las 15.28.

La final del domingo (20 minutos o 30 minutos) se disputará a las 10.