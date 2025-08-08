 Avanza la maratón de la Libertad

El candidato a gobernador por La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, junto a la candidata a vicegobernadora Evelyn Karsten, continuaron este viernes la “Maratón de la Libertad” en Alvear, La Cruz, Yapeyú, Tapebicuá, y Paso de los Libres, donde mantuvieron reuniones con cámaras empresariales y del sector transporte, realizaron visitas a comercios y presentaron formalmente a su equipo de candidatos locales.

En el encuentro con la cámara empresarial, abordaron temas de gran preocupación para el sector rural, tales como el peso fiscal provincial y el aumento descontrolado de los crímenes de abigeato, hechos que implican importantes pérdidas económicas y problemas de seguridad para la región.

Por otro lado, la reunión con representantes del sector transporte giró en torno a la necesidad de licitaciones más transparentes y a la revisión del uso de los subsidios, los cuales, según los participantes, son aplicados incorrectamente en base a la oferta y no a la demanda real. Además, se discutió la licitación del COTECAR, proyecto que se considera clave para mejorar el comercio privado en los pasos fronterizos.

La agenda se desplegó con visitas a comercios locales para conocer de primera mano las tasas municipales y las trabas burocráticas que dificultan el funcionamiento comercial. La recepción fue positiva y permitió a los candidatos interiorizarse sobre los obstáculos que enfrentan los comerciantes.

La jornada culminó con la inauguración de una nueva sede en Paso de los Libres, consolidando el compromiso con la comunidad y con un modelo de gestión basado en la transparencia, el apoyo a los sectores productivos y el desarrollo regional.

LA LIBERTAD AVANZA SELLÓ ALIANZA PARA LAS LEGISLATIVAS NACIONALES

En paralelo, “La Libertad Avanza” formalizó ante la Justicia Electoral Nacional su alianza para competir en las elecciones del 31 de agosto por tres cargos en la Cámara de Diputados de la Nación.

La coalición está integrada por seis fuerzas políticas: el partido principal La Libertad Avanza (LLA), liderado por Javier Milei; Encuentro Liberal (ELI), presidido por Pedro Cassani; Unión Correntina, agrupación de corte regionalista; Partido Federal; Partido Popular; y fuerzas autonomistas.

La alianza representa una opción política que promueve la inversión privada, la eficiencia estatal y la defensa de los valores del trabajo y la libertad individual, con miras a consolidar un cambio real en la provincia y el país.