Llega el ministro Caputo para el Congreso de Economía

n El ministro de Economía de la Nación llegará este viernes a Corrientes para participar del Congreso de Economía Regional organizado por el Club de la Libertad.

Esta previstó que a las 12, Caputo realice una conferencia en el marco de la segunda jornada del Congreso de Economía Regional que se realizá en Entre Rios 650

Alberto Medina Méndez, presidente del Club de la Libertad, será el encargado de presentarlo y entrevistarlo.

El evento se cerrará además con la exposición del diputado nacional, José Espert.

Antes hará lo propio el diputado nacional por Corrientes, Lisandro Almirón.

Además, Ricardo “Caíto” Leconte destacó ayer el creciente impacto de las ideas de la libertad en Argentina, consolidando una década de trabajo en la promoción de estos valores.

El Club Libertad, que inició formalmente sus actividades en 2014, celebra en Corrientes diez años de difusión y debate en torno a las políticas liberales.

Durante el evento, Leconte subrayó los logros recientes de las políticas liberales en Argentina, y su impacto sobre la inflación y el superávit fiscal.

Indicó que estas medidas están demostrando ser el camino correcto, con una aceptación sin precedentes en los últimos 100 años, especialmente entre los jóvenes.

Remarcó que el Congreso de este año refleja un aumento significativo en el interés y la participación de la sociedad, destacando el papel crucial de las redes sociales en la difusión de estas ideas entre las nuevas generaciones.

Leconte abogó por la tolerancia y el respeto hacia ideas diferentes como fundamentos esenciales de la democracia argentina, destacando la importancia de disentir y debatir pacíficamente dentro de un sistema republicano con división de poderes.

Leconte dijo que el próximo año será clave para posicionar una propuesta liberal libertaria en Corrientes.

Indicó que la provincia carece de una representación política consolidada de este movimiento, y el Club Libertad trabajará para ofrecer a los ciudadanos una alternativa que interprete sus inquietudes y valores en las urnas.

Leconte sostuvo que aunque Javier Milei lidera el movimiento a nivel nacional, el liderazgo provincial aún está en etapa de definición.

Aseguró que las decisiones se tomarán en su debido momento, priorizando siempre la responsabilidad y el compromiso con las necesidades de los ciudadanos.

No obstante, indicó que el principal objetivo del movimiento liberal libertario es sacar al país de su actual crisis económica y social, enfrentando problemas urgentes como la pobreza extrema que afecta al 60% de la población.

"Resolver estos desafíos debe ser la prioridad de toda la dirigencia política", enfatizó.