Cómo es el proyecto “Hotel Escuela de Turismo y Gastronomía Iberá”

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, presentó este lunes el proyecto “Hotel Escuela de Turismo y Gastronomía Iberá” que se está realizando en conjunto con la Universidad Nacional del Nordeste (Unne).

Mediante un acto que se realizó en la mañana de este lunes, el mandatario correntino hizo oficial la presentación del proyecto que se enmarca en un desarrollo que encara la Unne en vinculación con el Gobierno de Corrientes, con el fin de consolidar acciones académicas y de vinculación, con el Iberá como eje estratégico.

“Nuestra decisión es apoyar a la educación pública, no arancelada, en nuestras universidades. Pero no sólo en declamaciones, sino como Gobierno tomar medidas concretas y conducentes”, comenzó el gobernador explicando la raíz de este convenio con la Universidad Nacional del Nordeste.

Por otra parte, refiriéndose al Hotel Iberá, agradeció a la familia Roemmers por la cesión del terreno. “Tenemos un tesoro, que es el gran Parque Iberá, son 150.000 hectáreas, seguimos sumando áreas protegidas y especies”.

Como la Universidad “está al servicio de la sociedad”, celebró esta iniciativa en donde “aprenderemos a cómo atender un hotel, cómo fusionamos nuestra gastronomía, cómo brindar mejores servicios”. “Hoy la tecnología está reemplazando a la mano de obra, pero no a los servicios personales, que deben ser de calidad”, agregó.

Sobre el Proyecto

El futuro Hotel Escuela estará ubicado en Concepción del Yaguareté Corá en un terreno de 2 hectáreas, contiguo al predio del Peón Rural.

En el mismo, se desarrollará una modalidad en la cual el estudiante residirá y cumplirá funciones laborales y quehaceres referidos a la actividad turística y la enseñanza de la gastronomía local, en pos de mejorar la calidad en la prestación de servicios en el ámbito de los Esteros del Iberá.

Los sectores principales serán los de Escuela de Gastronomía, Museo, Biblioteca, Restaurant y Camping.

Convenio: Central de Energía Fotovoltaica en el Campus

En el transcurso del acto, el gobernador Gustavo Valdés y el rector Omar Larroza, suscribieron el Convenio de Cooperación entre la Provincia y la UNNE para la construcción e instalación de la Central de Generación y Suministro de Energía Fotovoltaica por la suma de 500 mil dólares y su equivalente en pesos argentinos.

Por medio del mismo, la Provincia se compromete a ejecutar la obra a través de la empresa estatal ENCORSA. En tanto, la UNNE entrega a la Provincia la posesión del inmueble de su propiedad ubicado en el Campus “Deodoro Roca”, ubicado en Avenida Libertad al 5.700, en una superficie de 2 hectáreas.

La Central tiene como objetivo la conformación de un Laboratorio Experimental con fines educativos, formación profesional, ahorro energético y desarrollo tecnológico, ampliando además la posibilidad de generar actividades de investigación y transferencia de conocimiento por parte de grupos de energías renovables y de otros grupos relacionados al aprovechamiento de fuentes energéticas renovables.