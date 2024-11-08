Gobernadores del Norte Grande: Valdés abogó por "históricos reclamos" para el NEA

En el marco de la Asamblea mensual del Consejo de Gobernadores del Norte Grande que tuvo lugar este viernes en Santiago del Estero, el mandatario correntino, Gustavo Valdés, insistió con “históricos reclamos” para las provincias del nordeste y mencionó entre ellos “la falta de gas natural”, como “una inequidad que encarece los costos productivos”.

Además, remarcó que “en espacios de diálogo y trabajo como este, continuaremos abogando por una Argentina más federal”.

Luego del encuentro con sus pares del Norte Grande, que se concretó en el Fórum Santiago del Estero – Centro de Convenciones, el gobernador Valdés contó que “alineamos las demandas regionales de los sectores público y privado para mejorar nuestra competitividad en el mercado nacional e internacional”.

Cabe recordar que en la oportunidad formaron parte de la reunión de trabajo, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, Gerardo Werthein; el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Invest, James Scriven; y la representante del BID en Argentina, Viviana Alva Hart, junto a cámaras empresariales y firmas interesadas en invertir en la región.

Fue así que Corrientes “insistió con un histórico reclamo de las provincias del nordeste: la falta de gas natural, una inequidad que encarece los costos productivos”, informó el titular del Poder Ejecutivo provincial. A lo que agregó que “hace décadas esperamos el gasoducto, una obra prioritaria para el crecimiento y el desarrollo”.

Dijo que “el éxito de las provincias radica en la fortaleza de su sector privado: por eso necesitamos obras e incentivos que estimulen la inversión”. Y detalló en ese aspecto que Corrientes “tiene fondos de garantías, solidez macroeconómica, seguridad jurídica y está desendeudada”, pero “falta apoyo nacional” sostuvo.

Más allá de eso, “en espacios de diálogo y trabajo como este, continuaremos abogando por una Argentina más federal, donde el crecimiento económico y el desarrollo social sean posibles independientemente de dónde se esté”, remarcó Gustavo Valdés para finalizar.

Participaron del encuentro, además del Mandatario correntino, los gobernadores de Santiago del Estero y presidente pro témpore del Consejo de Gobernadores del Norte Grande, Gerardo Zamora; de Catamarca, Raúl Jalil; Chaco, Leandro Zdero; de Formosa, Gildo Insfrán; Jujuy, Carlos Sadir; de la Rioja, Ricardo Quintela; Misiones, Hugo Passalacqua; de Tucumán, Osvaldo Jaldo; y en representación de Salta, el vicegobernador Antonio Marocco.