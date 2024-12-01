Moreno en Corrientes elogió a Valdés, impulsó su partido y encabezó un acto

Principios y Valores ¿Es un partido peronista? "Sin ninguna duda. Es el partido doctrinario y lo tuvimos que hacer cuando Alberto Fernández se encarama como presidente del PJ y un socialdemócrata al frente de la expresión del movimiento peronista es imposible".

Con ese temperamento el exsecretario de Comercio de la Nación, Guillermo Moreno inició su charla con El Litoral en su visita a Corrientes destinada a impulsar su fuerza mediante un acto en el Club El Tala.

Desde su posición de peronista no alineado al kirchnerismo, elogió al gobernador Gustavo Valdés, con quien mantuvo una reunión durante la mañana de este sábado. "Lo primero en lo que coincidimos es en que hay que reindustrializar la Argentina y eso es muy importante; y lo segundo, es que coincidimos en que se sale con trabajo", sostuvo Moreno.

"Coincidimos que tenemos que ir a un diseño bipartidario. Yo lo dije hace mucho tiempo: tenemos que volver a las construcciones de la política donde uno gobierna y el otro controla", indicó.

Antiprogre, contra la incursión de China en el país y muy crítico del Gobierno Nacional, Moreno a su vez dio pistas sobre el rumbo que tomará Principios y Valores en Corrientes.

"Nos vamos a encontrar con otros partidos doctrinarios en la Confederación Justicialista y luego esa confederación hará el frente electoral", introdujo y detalló: "La estrategia es nacional pero cada distrito arma su propia estrategia local; nosotros transitaremos en Corrientes de acuerdo a lo que digan nuestros dirigentes".

Y sobre el final de la charla en El Litoral, Moreno se tomó un momento para responder a Pepe Mugica, el expresidente de Uruguay que cuestionó a Cristina Kirchner por presidir el justicialismo. "Los uruguayos no se tienen que meter en los temas argentinos. Pero bueno, es un muchacho que las veces que hablé con él me explicaba que lo que yo hacía estaba mal porque 'cómo iba a proteger el trabajo argentino cuando los japoneses estaban haciendo lechuga con hidroponia'. Pepe Mugica tiene una idea muy extraña de lo que está pasando y esa no es manera de dirigirse a una viuda", subrayó.