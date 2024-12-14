Valdés: "Es el momento de construir una UCR que cambie el destino de Corrientes"

El Gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, encabezó este sábado un acto de cara la interna de la Unión Cívica Radical de Corrientes que se realizará el domingo 22 de diciembre.

En un acto multitudinario en el club San Martín, el candidato a presidir la UCR arrancó su discurso diciendo "quiero ser presidente de la Unión Cívica Radical de Corrientes porque quiero que vuelva haber comités".

En este marco, instó a que "por eso quiero que votemos y que tengamos una UCR vigorosa. Somos el partido más democrático de la republica Argentina y que le ofrecimos a la sociedad democracia para siempre".

En este marco, expresó que "este es el momento de construir una UCR en la provincia de Corrientes, que cambie el destino de nuestra provincia para siempre y nos lleve a un lugar de inclusión, desarrollo y modernización".

"Quiero ser presidente de la UCR para que haya democracia interna", afirmó Valdés.

En esta línea, destacó que "en marzo dejamos de tener presidente y necesitamos volver a tener presidente porque se vienen tiempos difíciles, necesitamos tener comité porque tenemos que tomar decisiones".

"Necesitamos convertir a Corrientes en un provincia pujante, mas productiva, industrializada y para eso necesitamos tener el acompañamiento del resto de los partidos políticos", agregó el gobernador correntino.

Por otro lado, hizo hincapié en las elecciones próximas a gobernador en Corrientes "la UCR va a estar en las próximas elecciones para construir el futuro de Corrientes y le vamos a decir a los espacios políticos que se sumen a nuestro espacio".



