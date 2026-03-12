¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Corrientes cierra la temporada de verano con más de $50 mil millones en impacto turístico

Hubo alrededor de 550.000 visitantes con un gasto promedio de 100.000 pesos por persona.

Por El Litoral

Jueves, 12 de marzo de 2026 a las 09:46

El Gobierno de Corrientes publicó los datos de la temporada de verano 2026, recopilados por el Observatorio del Ministerio de Turismo. La provincia ofreció playas, destinos únicos y eventos destacados, como la Fiesta Nacional del Chamamé y los Carnavales.

Según las cifras oficiales, la temporada dejó un impacto económico superior a 50 mil millones de pesos, con un gasto promedio de más de 100.000 pesos por día y por persona.

Más de 550.000 turistas recorrieron la provincia

El turismo de eventos concentró más de 550.000 asistentes a lo largo del verano, con estadías promedio de 4 a 6 días y mayor movimiento durante los fines de semana.

Los destinos más elegidos por los visitantes fueron Corrientes capital, Paso de la Patria, Ituzaingó, Monte Caseros, Santa Ana, Esquina, Empedrado, Santo Tomé y Esteros del Iberá.

En cuanto al origen de los turistas, el 50% llegó desde Buenos Aires, seguido por Salta (14%), Formosa (10%), Jujuy (8%), Córdoba (5%) y Santa Fe (5%). Además, se registró una presencia destacada de visitantes internacionales provenientes de Paraguay, Brasil y Uruguay.

El Ministerio de Turismo remarcó que los números reflejan el dinamismo del sector turístico en Corrientes, consolidando a la provincia como un destino atractivo para el verano argentino.

