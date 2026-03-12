Corrientes cierra la temporada de verano con más de $50 mil millones en impacto turístico

El Gobierno de Corrientes publicó los datos de la temporada de verano 2026, recopilados por el Observatorio del Ministerio de Turismo. La provincia ofreció playas, destinos únicos y eventos destacados, como la Fiesta Nacional del Chamamé y los Carnavales.

Según las cifras oficiales, la temporada dejó un impacto económico superior a 50 mil millones de pesos, con un gasto promedio de más de 100.000 pesos por día y por persona.

Más de 550.000 turistas recorrieron la provincia

El turismo de eventos concentró más de 550.000 asistentes a lo largo del verano, con estadías promedio de 4 a 6 días y mayor movimiento durante los fines de semana.

Los destinos más elegidos por los visitantes fueron Corrientes capital, Paso de la Patria, Ituzaingó, Monte Caseros, Santa Ana, Esquina, Empedrado, Santo Tomé y Esteros del Iberá.

En cuanto al origen de los turistas, el 50% llegó desde Buenos Aires, seguido por Salta (14%), Formosa (10%), Jujuy (8%), Córdoba (5%) y Santa Fe (5%). Además, se registró una presencia destacada de visitantes internacionales provenientes de Paraguay, Brasil y Uruguay.

El Ministerio de Turismo remarcó que los números reflejan el dinamismo del sector turístico en Corrientes, consolidando a la provincia como un destino atractivo para el verano argentino.