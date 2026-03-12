Corrientes Sostiene Familias: finaliza el primer plazo para solicitarlo y el trámite se reanuda el lunes

El Banco de Corrientes (BanCo) recordó a sus clientes que se encuentran pocas horas de finalizar el primer tramo de su programa de refinanciación de deudas. Esta iniciativa, articulada junto al Gobierno de Corrientes, busca brindar una solución financiera a las familias que enfrentan complicaciones con el pago de sus tarjetas de crédito.

Detalles del plan para familias

El programa permite la reestructuración de saldos a partir de los $100.000, ofreciendo esquemas de pago adaptables a la situación de cada hogar:

Plazos: planes de 6 o 12 cuotas fijas.

Tasa especial: se aplica una reducción de 29 puntos porcentuales respecto a las tasas habituales del mercado.

Para gestionar esta refinanciación, los usuarios pueden comunicarse de forma telefónica al 0800 444 0160 (Contact Center del BanCo) o al 011 4379 3419 (Servicios Generales Visa), este último habilitado de lunes a viernes de 9 a 21 horas.

Corrientes Sostiene Empresas

En paralelo, la entidad mantiene vigente el segmento Corrientes Sostiene Empresas, orientado a compañías y productores rurales que presentan dificultades crediticias o que han utilizado el 75% o más de su límite de crédito en cuenta corriente o tarjetas corporativas.

Las condiciones para este sector incluyen:

Refinanciación: Hasta el 80% de los saldos pendientes.

Financiación: Planes de hasta 12 cuotas fijas.

Beneficio: Reducción de 15 puntos en la tasa de interés vigente.

A diferencia del segmento familiar, las solicitudes para empresas y productores deben gestionarse de manera presencial en las sucursales del BanCo, a través del contacto directo con el oficial de cuenta correspondiente.