Valdés: “Estamos trabajando para que los carnavales correntinos tengan el mayor brillo”

El Gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, encabezó este lunes el lanzamiento oficial de los Carnavales Provinciales 2025 en el Salón Amarillo de la casa de Gobierno.

El mandatario correntino precisó que la edición de los carnavales 2025 se realizará mediante "un convenio que firmamos con la Municipalidad para hacernos cargo de la organización del carnaval correntino, no solo de la capital, sino de toda la provincia".

En este marco, detallaron que la edición 2025 se realizará desde el 1 de febrero hasta el 3 de marzo y contará como todos los años con tres shows de comparsas. "Vamos a estar invirtiendo en el cosmódromo para lograr que sea autosustentable", adelantó el mandatario.

"Vamos a tener tribunas para unas 1600 a 200 personas y por primera vez vamos a mostrar un Corsódromo Nolo Alías casi terminado con recursos propios".

Asimismo, precisaron que en la edición 2025 de los carnavales, traerán a comparsas del interior correntino que competirán en una noche junto a las comparsas Sapucay y Ara Berá. "Vamos a darle más fuerza a la venida de las comparsas del interior para brindar un mayor espectáculo", precisó Valdés.

"Estamos trabajando en la transmisión de los carnavales, en la organización y en todo lo que necesitamos los correntinos para demostrar que somos la Capital Nacional del Carnaval", afirmó Gustavo Valdés.

Sobre los carnavales barriales, Valdés destacó que "también vamos a estar ayudado para lograr que el espectáculo tenga el mayor brillo".



