José María Muscari Playas de Corrientes suba de la banana
Declaraciones

Valdés dijo que las tarifas de luz vienen "muy abultadas por el valor que pone Cammesa"

El gobernador volvió a advertir a los correntinos que "cuiden" el consumo de energía. 

Por El Litoral

Lunes, 09 de diciembre de 2024 a las 11:18
Foto: Cachito Monzón

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, afirmó este lunes que las tarifas de energía eléctrica "vienen muy abultadas por parte del valor que pone Cammesa" (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima).

En ese sentido, resaltó: "Hay que tener muchísimo cuidado porque hoy hay mucha gente que no puede pagar la luz, que era lo que advertíamos".

A su vez, volvió a reclamar a Nación en cuanto a las regalías de Yacyretá. "Somos los generadores, utilizan nuestros recursos naturales para generar energía, no nos pagan y encima nos cobran por distribuir. No es un sistema justo con la provincia de Corrientes", dijo. 

Por otra parte, afirmó que desde la Región Litoral se solicitó que "la factura cubra los primeros 600 kwh de energía por lo menos, de manera tal que las familias tengan que pagar cada vez menos". 

