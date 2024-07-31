Valdés entregó notebooks en Corrientes y anunció la compra de otras 45 mil

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés entregó este miércoles 726 notebooks de “Incluir Futuro” y anunció la compra de otras 45 mil.

El acto tuvo lugar en el Centro de Educación Física Nº 1 “Profesor Eduardo Robles”, donde se hizo la entrega a alumnos de colegios secundarios capitalinos.

El mandatario puso de relieve que esta iniciativa apunta a que “en cada casa, de cada correntino que se está educando, haya acceso al conocimiento y la cultura a través de estas computadoras”.

En este marco, precisó que la Provincia comprará próximamente 45 mil computadoras para que cada vez más alumnos secundarios de toda la provincia accedan a estas herramientas.

Con estas nuevas computadoras los docentes y alumnos acceden a todos los contenidos de "Educa Play", el programa de formación digital disponible en la plataforma "Corrientes Play" que desarrolló el Gobierno Provincial para complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las aulas.

El detalle de las notebooks entregadas es el siguiente: Colegio Brigadier Ferré (304), Colegio Arturo Frondizi (147), Colegio Edgar Romero Maciel (117) y Colegio del Barrio Apipé (158).

Al dirigirse a los presentes, el gobernador Gustavo Valdés valoró inicialmente el programa “Incluir Futuro”, materializado a través de la entrega de estas computadoras, ya que “el mundo está absolutamente digitalizado”. Por eso, “decidimos generar por primera vez en la historia de Corrientes una Subsecretaría de Contenidos Digitales, y comenzamos a trabajar en contenidos de nuestra provincia.”, añadió el mismo.

El mandatario volvió a resaltar el Programa, por el cual “queremos enseñar a nuestros hijos lo que aprendimos, lo que nos fueron enseñando nuestros padres, nuestros abuelos, contenidos que tienen que ver con nuestra cultura y tradición”.

En este marco, Valdés destacó la participación de docentes y alumnos para generar los mismos contenidos audiovisuales que se pueden ver a través de Educa Play y Corrientes Play.

Asimismo, valoró que “en cada casa, de cada correntino que se está educando, haya acceso al conocimiento y la cultura a través de estas computadoras”.

En otro orden de temas, el gobernador consideró que “todos los chicos que sepan programar hacia el futuro tienen trabajo garantizado”, ya que “hoy el mundo demanda habilidades cognitivas, fundamentalmente, en lo que tiene que ver con la programación”.

“Así que, en definitiva, es una oportunidad para todos”, agregó el mandatario.