Detuvieron a la exparticipante de “Gran Hermano” Luciana Martínez acusada de robarle a un turista

La Policía detuvo el sábado a la noche a Luciana Martínez, la participante de Gran Hermano 2025 (Telefe) y a su manager Cristian Wagner. Ambos fueron acusados de emborrachar a un turista estadounidense para robarle sus pertenencias.

El arresto ocurrió en su casa ubicada en Billinghurst al 1100, en el barrio porteño de Palermo, luego de la denuncia de un hombre llamado Brandy.

El denunciante aseguró que se retiró de un reconocido boliche de Palermo junto a Martínez y Wagner. En ese sentido, denunció que lo emborracharon y al despertarse, notó que le faltaban su pasaporte, su reloj digital y su ropa interior.

De acuerdo a la denuncia, el hombre conoció a la exparticipante del reality y a su representante esa misma noche. Los tres se dirigieron al hotel donde se alojaba el turista cerca de las 6:45.

La denuncia fue realizada porque los nombres de Luciana y de su acompañante quedaron registrados en el hotel, y un empleado reconoció a la exparticipante del reality que conduce Santiago del Moro.

TN