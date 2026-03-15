Un joven de 26 años murió tras una pelea en Corrientes: hay un detenido

Un violento episodio se registró este domingo en el barrio Doctor Montaña de la ciudad de Corrientes, donde un joven de 26 años murió tras recibir un impacto con un objeto contundente en medio de una pelea callejera.

El hecho se registró alrededor de las 02:00 en la intersección de las calles Agustín Lara y 130.

Según las primeras informaciones policiales, la víctima mantuvo un altercado con otro sujeto de 18 años, durante el cual sufrió graves lesiones en la zona occipital y cervical.

Muerte y aprehensión

Tras la agresión, el joven fue auxiliado y trasladado de urgencia hacia el CAPS del barrio Doctor Montaña. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del personal médico, el paciente murió pocos minutos después de su ingreso al centro de salud debido a la gravedad de las heridas sufridas.

La Comisaría 14° urbana inició inmediatamente las tareas investigativas en el lugar del hecho. Gracias a la celeridad de las actuaciones, los uniformados lograron identificar y demorar al presunto autor del homicidio, un joven de 18 años.

El detenido fue puesto a disposición de la Unidad Fiscal en turno, mientras la policía continúa recolectando testimonios y pruebas en la escena para determinar las causas exactas que originaron el fatal enfrentamiento. Las diligencias judiciales prosiguen en la mencionada dependencia policial para avanzar con la causa.