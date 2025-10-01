Raúl Hadad lanzó un fuerte mensaje a Milei: “Vamos a construir la victoria en 2027”

El candidato a diputado nacional por Corrientes, Raúl “Rulo” Hadad, expuso en el plenario nacional de candidatos de Fuerza Patria, realizado este martes en la UMET de Buenos Aires. Su mensaje fue una dura crítica al actual Gobierno y una convocatoria a la unidad de la oposición.

“Desde nuestro rincón del país queremos empezar a construir el camino de la victoria en 2027”, afirmó Hadad, con el objetivo de revertir las políticas que calificó como de un “gobierno nefasto e inhumano como el de Javier Milei”.

El referente correntino apuntó a la falta de visión federal de la actual administración. “La gestión de Milei lleva una mirada diametralmente opuesta a la de un gobierno federal, con una perspectiva totalmente centralista”, aseguró. Por ello, propuso al peronismo como "el único capaz de presentar un proyecto de país serio, que incluya a todos, que desarrolle y haga grande a nuestra patria”.

El factor Cristina en la elección

Hadad también se refirió a la situación de la expresidenta Cristina Kirchner, señalando que los gobiernos que ella encabezó “fueron los más felices desde que se recuperó la democracia”.

El candidato de Fuerza Patria remarcó que las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre se concretarán con el peronismo proscripto, ya que la exmandataria “está presa porque no le pueden ganar en las urnas”. Por ello, Rulo destacó que “el país necesita a Cristina libre para fortalecer la democracia y que pueda competir como corresponde”.

Finalmente, Hadad reforzó el llamado a votar en las próximas elecciones por quienes “ponen el hombro todos los días”: jubilados, personas con discapacidad, universidades y clubes, asegurando que el objetivo es estar preparados para gobernar en 2027 con un proyecto de país federal y la doctrina del movimiento como bandera.