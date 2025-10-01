Espert se salvó de que lo desplacen de la Comisión de Presupuesto

Con la presencia de José Luis Espert, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados se reunió este mediodía para iniciar el debate del proyecto de presupuesto 2026 que envió el Gobierno. La discusión arrancó tumultuosa con el reclamo del bloque de Unión por la Patria para que Espert que dé un paso al costado como presidente de la comisión por sus presuntos vínculos con un narco detenido en Viedma y que es reclamado por la Justicia de los Estados Unidos. Otros bloques se sumaron.

“Es inentendible que Espert siga siendo presidente de la Comisión de Presupuesto. Debe ser removido de inmediato”, enfatizó Germán Martínez, jefe de la bancada kirchnerista, quien aclaró que no está en el ánimo de su bloque quedarse con el sitial de Espert e insistió en la necesidad de que la ley de presupuesto 2026 se sancione en tiempo y forma.

“Sería un despropósito que en este momento nosotros intentemos modificar un esquema político de conducción de esta comisión −sostuvo−. El oficialismo debe hacerse cargo [de la presidencia], pero se tiene que hacer cargo también de que Espert no sea más su presidente. Queremos contribuir a un debate serio de la ley de presupuesto”.

Tras el discurso inicial de Martínez, sobrevino un coro de voces opositoras de Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Desarrollo y Coherencia, la izquierda y Democracia para Siempre, que reclamaron también que Espert dé un paso al costado. En cambio los bloques de Pro, la UCR e Innovación Federal se mantuvieron en un llamativo silencio.



Espert, quien encabeza la lista de candidatos de La Libertad Avanza a la Cámara de Diputados por Buenos Aires, no respondió a los pedidos de explicación de la oposición. En sintonía, sus colegas libertarios ensayaron una férrea defensa en torno a su figura y lo ratificaron en su cargo.

Acto seguido y pese a las protestas opositoras, Espert hizo ingresar a la comisión al secretario de Hacienda, Carlos Guberman para que explique los principales lineamientos del presupuesto 2026. Empero, tras dos horas de exposición, el funcionario se retiró de la reunión ofendido con la diputada de izquierda Vilma Ripoll, quien exclamó que, por su condición de judío, era “cómplice del genocidio” en Gaza.

Ratificación

El interés de los legisladores de la oposición, sin embargo, no estaba en la exposición de Guberman. Su blanco era Espert. El oficialismo lo sabía y, desde el arranque, bloqueó toda posibilidad de removerlo del cargo.

“No hay que hablar de otra cosa que no sea el presupuesto”, planteó el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni. Y agregó: “Todo esto es campaña, es show. Vinimos a hablar del presupuesto”.

La oposición anticipó que no se quedará con los brazos cruzados ante el ninguneo del oficialismo e intentará la semana próxima llevar al recinto un proyecto de resolución de la diputada Victoria Tolosa Paz para desbancar a Espert de la presidencia de la comisión. No será fácil, admiten los principales lugartenientes opositores, ya que para ello necesitarán del apoyo de la oposición “dialoguista” que, por ahora, se recluye en el silencio.

Esta cerrada defensa en torno de Espert de los diputados libertarios se contradice con la postura que esta mañana esgrimió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también candidata a senadora por el oficialismo en la Ciudad, le pidió este miércoles explicaciones urgentes a Espert.

“No lo defiende ni Bullrich”, acicateó el diputado Christian Castillo (Izquierda), al tiempo que Esteban Paulón, de Encuentro Federal, advirtió que si el oficialismo insiste en mantener a Espert al frente de la comisión, plantearán su remoción en el recinto en la próxima sesión del cuerpo.

Por su parte, Juan Manuel López (Coalición Cívica) le reprochó a Espert su desempeño en la Comisión de Presupuesto desde que asumió su presidencia. “El año pasado se llevó el presupuesto 2025 a su casa previo a dictaminar. Solo reunió a la comisión cuando fue emplazado. Usted es un mal diputado y un mal presidente de la comisión”, acusó.

“Ahora surgió un nuevo elemento (el presunto cobro de US$200.000 de Machado) sobre el que usted no da explicaciones. Si usted tiene un mínimo sentido de la responsabilidad, debería retirarse (de esta comisión)”, sostuvo.

Denuncia judicial

Las acusaciones contra Espert fueron motorizadas por el dirigente social y postulante de Fuerza Patria Juan Grabois, quien presentó una denuncia judicial en la que informó que tenía copia de un documento que está en poder de la Justicia de Estados Unidos en una causa donde se investiga al empresario Fred Machado, en el que está registrado un supuesto giro de US$200.000 a Espert, dinero con origen en actividades ilícitas.

Machado es investigado por Estados Unidos, que hizo un pedido de extradición que debe resolver la Corte Suprema local. En la campaña presidencial de 2019, el libertario admitió que este hombre le prestó un avión privado y una camioneta para movilizarse, y de momento sobre las últimas acusaciones solo dijo que se trataban de una “operación” del kirchnerismo y que llevaría a la Justicia a Grabois, pero no desmintió haber recibido ese monto.

La oposición aprovechó la oportunidad para apuntar contra el libertario. “Su presencia como presidente de esta comisión es perjudicial para el desarrollo normal del debate del presupuesto”, advirtió Eduardo Falcone (Desarrollo y Coherencia), al tiempo que Fernando Carbajal (Democracia para Siempre) acusó a Espert de “abusar de sus facultades” como presidente de la comisión.

“Si usted insiste en permanecer (al frente del cuerpo), se llegará a un punto de tensión en el que el mayor perjudicado será el gobierno que usted integra”, advirtió, al tiempo que su colega Danya Tavella hizo un llamamiento al oficialismo.

“Si ustedes son responsables para que los argentinos tengan presupuesto después de dos años, eviten este circo porque, de lo contrario, seguirán dañando la credibilidad que todavía le queda al Gobierno”, dijo.

Bullrich, al ser consultada en Radio La Red sobre si Espert debería declinar su candidatura a diputado nacional en las próximas legislativas del 26 de octubre, con la que busca renovar su banca, no lo descartó.

“Es muy importante en este momento aclarar la situación ya. Ya hay que aclararla”, marcó la ministra de Seguridad.

Además, la funcionaria dijo sobre el candidato que fue elegido por el presidente Javier Milei: “Hace falta una explicación, ¿no? Por supuesto. Es algo de 2019. Hay que ver qué explicación dio él en ese momento y qué presentó, es lo que necesitamos saber. Él puede haber presentado en la Justicia electoral una explicación y esa explicación puede ser válida o no, es importante conocerla. Parece una persona [Espert] que estando en una elección se le metió alguien que estaba metido en el narco [Machado]. Imagínese que nosotros, que combatimos el narco con todo, no podemos aceptar conductas de personas que estén aliadas al narco... No aliadas, que hayan recibido plata".

De esta forma, Bullrich evitó dar un respaldo explícito a Espert, como sí había hecho el martes el Presidente. “Esto es otra operación más, la misma de 2019″, sostuvo Milei y añadió: “Pasaron seis años. Se lo ensució en 2019, de nuevo en 2021, es recurrente”.

En la reunión de la Comisión de Presupuesto de hoy, las declaraciones de Bullrich sirvieron de sustento a la oposición para embestir contra Espert.

(Con información de La Nación)