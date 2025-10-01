River vs. Racing por la Copa Argentina: día, hora, TV y probables formaciones

River y Racing se enfrentarán este jueves 2 de octubre por los cuartos de final de la Copa Argentina en el Gigante de Arroyito a partir de las 18. La Academia viene de empatar el clásico de Avellanada sin goles por el Torneo Clausura, mientras que el Millonario cayó 2-1 ante Deportivo Riestra en el Más Monumental. Ante esto, Olé te cuenta cómo llega cada equipo, árbitro y más.

Así llega Racing al partido vs. River

El equipo dirigido por Gustavo Costas llega a este partido después de empatar ante Independiente y ubicado en el 12° puesto de la tabla de posiciones el campeonato local. En el plano internacional, por su parte, selló su pasaje a las semis de la Copa Libertadores tras eliminar a Vélez la semana pasada. ¿Podrá Racing meterse entre los cuatro mejores del certamen?

Últimos partidos de Racing

Racing 0 - 0 Independiente | 28 de septiembre de 2025 | Torneo Clausura

Racing 1 - 0 Vélez Sarsfield | 23 de septiembre de 2025 | Copa Libertadores

Huracán 0 - 2 Racing | 19 de septiembre de 2025 | Torneo Clausura

Vélez Sarsfield 0 - 1 Racing | 16 de septiembre de 2025 | Copa Libertadores

Racing 2 - 0 San Lorenzo | 12 de septiembre de 2025 | Torneo Clausura

Así llega River al partido vs. Racing

El Millonario, con Marcelo Gallardo a la cabeza, no llega de la mejor manera ya que acumula cuatro derrotas consecutivas, quedó eliminado en cuartos de la Libertadores en manos del Palmeiras y se ubica 3° en la zona B del Clausura. Ahora, en Rosario tendrá una nueva oportunidad para meterse en semis de la Copa Argentina. ¿Podrá River levantar cabeza en Arroyito?

Últimos partidos de River

River 1 - 2 Deportivo Riestra | 28 de septiembre de 2025 | Torneo Clausura

Palmeiras 3 - 1 River | 24 de septiembre de 2025 | Copa Libertadores

Atlético Tucumán 2 - 0 River | 20 de septiembre de 2025 | Torneo Clausura

River 1 - 2 Palmeiras | 17 de septiembre de 2025 | Copa Libertadores

Estudiantes 1 - 2 River | 13 de septiembre de 2025 | Torneo Clausura

¿Cómo salieron los últimos partidos entre Racing y River?

Racing 1 - 0 River | 14 de diciembre de 2024 | Liga Profesional

River 2 - 1 Racing | 28 de julio de 2023 | Liga Profesional

Racing 1 - 2 River | 23 de octubre de 2022 | Liga Profesional

River 2 - 2 Racing | 27 de febrero de 2022 | Copa de la Liga

River 4 - 0 Racing | 26 de noviembre de 2021 | Liga Profesional

¿A qué hora juegan Racing vs. River?

El partido se disputará el jueves 2 de octubre a las 18:00 en el Estadio Gigante de Arroyito, Rosario.

¿Por dónde ver en vivo Racing vs. River?

El partido será transmitido por la señal de TyC Sports.

El posible once de River para enfrentar a Racing

Armani; Montiel, Martínez Quarta o Paulo Díaz, Rivero, Acuña; Castaño o Nacho Fernández, Portillo, Galoppo; Quintero, Nacho o Lencina o Colidio; y Salas.

El posible once de Racing para enfrentar a River

Cambeses; Mura, Pardo, Rojo, Gabriel Rojas; Zuculini, Sosa, Almendra; Solari o Vergara, Martínez y Conechny.

¿Quién es el árbitro de Racing vs. River?

Árbitro: Hernán Mastrángelo

(Con información de Olé)