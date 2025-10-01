El gobierno peruano expulsó a la mano derecha de Pequeño J

El gobierno de Perú tomó la resolución de expulsar al joven argentino Matías Ozorio, acusado de ser partícipe del crimen seguido de torturas de las tres jóvenes de La Matanza cuyos cuerpos aparecieron en una vivienda de Villa Vatteone en Florencio Varela. Así lo aseguraron altas fuentes diplomáticas en Lima, donde permanece detenido, el supuesto lugarteniente del autor del triple homicidio, Tony Janzen Valverde Victoriano (20), alias Pequeño J.

La expulsión se realizó mediante un trámite administrativo y se agilizó precisamente porque es un extranjero que ingresó y se utilizará la legislación migratoria. Todavía no se determinó cómo será trasladado a la Argentina.

La ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich coordinará los destalles del caso en un encuentro este jueves con el embajador de Perú en Argentina, Carlos Chocano.

Prófugo

"El prófugo Matías Agustin Ozorio fue detenido en la ciudad de Lima en un trabajo conjunto de la Policía Nacional de Perú e Interpol de PFA. Estamos trabajando su extradición a la Argentina para hacer frente a la Justicia por el triple crimen", anunció la Bullrich en X, horas antes de que también se detuviera al Pequeño J, presunto autor del crimen de Lara, Brenda y Morena, cuyos restos aparecieron desmembrados en una vivienda precaria de Florencia Varela, el pasado 4 de septiembre.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el representante ante Interpol, Luis Alejandro Rolle, dieron este miércoles detalles de la detención en una rueda de prensa.

Y dijo, al agradecer a Perú por las detenciones, que estaban trabajando para apurar la expulsión de Ozorio y extradición de Pequeño J. También dijo que no está definido si las autoridades de seguridad argentinas los va a ir a buscar o los va a enviar.



En una breve declaración, y antes de ser esposado el martes, Ozorio dijo: “Me trajeron de engaño unos narcos mafiosos a los que le debía plata”. Y aseguró que "tras escapar" de esos narcos, “estaba durmiendo en calle desde hace dos días”.

Entre tanto, a Pequeño J se lo traería por las vías de un proceso de extradición, tal como confirmaron Bullrich y la policía peruana.

