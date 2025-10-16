La Came eleva problemáticas regionales a los candidatos

n El sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) presentó sus problemáticas, demandas y principales prioridades ante un grupo de 15 candidatos

Pide que sean incluidas en la agenda parlamentaria del año próximo.

El encuentro se realizó en la sede de la entidad, con muchos productores y candidatos conectados vía zoom para poder garantizar el acceso de todos. El presidente de Came, Ricardo Diab, realizó la apertura, acompañado por la secretaria general, Beatriz Tourn, y el director del sector de Economías Regionales, Eduardo Rodríguez.

“Nuestro objetivo es que quien finalmente ocupe una banca en el Congreso Nacional conozca nuestro trabajo para y por las economías regionales de nuestro país, ya que CAME no solo es un actor clave, sino también un facilitador de la articulación entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, aliados para el desarrollo”, expresó Diab, y agregó: “Escuchar de primera mano y entender las problemáticas que aquejan a las economías regionales es fundamental para elaborar normativas que sean aplicables a los más de 30 complejos productivos de nuestro país”.

“Las economías regionales representan el 70% de la mano de obra rural, es decir, son dadoras de mano de obra intensiva y dinamizadoras de la economía en cada uno de los pueblos”, aseguró Rodríguez, adelantándose a un diagnóstico que fue unívoco: avanzar en una reforma laboral es clave para promover la generación de empleo genuino y adaptarse a las nuevas realidades del mundo del trabajo. Particularmente en el agro, el pasado 1º de septiembre perdió vigencia la norma que compatibilizaba el trabajo rural registrado con los programas sociales, por lo que se explicó la importancia de poder extender este beneficio.

Otro de los objetos de debate fue la reforma tributaria, más aún considerando que el Mínimo No Imponible (MNI) ha quedado congelado para el sector por medio de la Ley 27.541 y que más del 40% del precio de los alimentos se explican por tributos del orden nacional, provincial y municipal. La propuesta desde CAME es que los tres niveles de gobierno asuman el compromiso de eliminar impuestos distorsivos y bajar el llamado “costo argentino”, ya que es imperioso para poder ser competitivos e insertarnos en el mundo con valor agregado y productos diferenciados.