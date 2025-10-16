¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Mauricio Macri lluvias en Corrientes evacuados
CORRIENTES

Llega “Hamlet bueno para nada” en gira

Copy paste sobre la tragedia “Hamlet, príncipe de Dinamarca” de William Shakespeare de Walter Arosteguy y Pablo Tibalt, con dirección de Walter Arosteguy y la actuación de Pablo Tibalt. "Hamlet bueno para nada" es una adaptación de la obra de William Shakespeare a cargo de las compañías Teatro del Bardo y Estudio Barnó. en su gira por el Litoral llega este viernes 17 de octubre a las 22 hs. en el Teatro de la Ciudad (Pasaje Villanueva 1470).

Por El Litoral

Jueves, 16 de octubre de 2025 a las 22:59

Esta tragicomedia con el título "bueno para nada" alude a la parálisis de Hamlet para vengar la muerte de su padre, una característica del personaje que se explora a través de una propuesta teatral que mezcla comedia, tragedia, música y danza. El espectáculo busca la interacción con el público e incluye metateatro.

Tal vez algún narcótico, su ego o los laberintos de su cabeza, le han traído a este actor, al teatro, voces y sombras: el público presente, “El” público, su padre, su madre, su director, “El” director, Hamlet, el autor, Gertrudis, Ofelia, la locura, el poder, la muerte y el amor. Cree que se esperan de él muchas cosas, todo y ha llegado la hora de la función y nada está resuelto, decidido, organizado. Algo así como un mal sueño, pero en la vida real, perdón: en el teatro.

 La obra combina elementos de tragicomedia, incluyendo humor, música y danza, con una fuerte interacción con el público. 

La propuesta utiliza metateatro y comienza con el público entrando a la sala mientras el actor aún se está preparando, creando un ambiente de improvisación. 

Es una coproducción entre Teatro del Bardo (Paraná, Entre Ríos) y Estudio Barnó (Santa Fe) y explora temas como la conflictiva relación entre padre e hijo, la venganza, la locura y el lugar del individuo frente a las expectativas. 

Ficha artística y técnica
Actúa: Pablo Tibalt
Dirección: Walter Arosteguy
Diseño de iluminación: Gabriela Trevisani
Vestuario: Ignacio Estigarribia
Entrenamiento Corporal: Paula Copello
Fotografía: Josefina Tosetto
Diseño: Natalia Hallam
Producción: Teatro del Bardo y Estudio Barnó

 

Para adquirir las anticipadas y más información @teatrodelaciudadctes.

