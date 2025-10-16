Llega “Hamlet bueno para nada” en gira

Esta tragicomedia con el título "bueno para nada" alude a la parálisis de Hamlet para vengar la muerte de su padre, una característica del personaje que se explora a través de una propuesta teatral que mezcla comedia, tragedia, música y danza. El espectáculo busca la interacción con el público e incluye metateatro.
Tal vez algún narcótico, su ego o los laberintos de su cabeza, le han traído a este actor, al teatro, voces y sombras: el público presente, “El” público, su padre, su madre, su director, “El” director, Hamlet, el autor, Gertrudis, Ofelia, la locura, el poder, la muerte y el amor. Cree que se esperan de él muchas cosas, todo y ha llegado la hora de la función y nada está resuelto, decidido, organizado. Algo así como un mal sueño, pero en la vida real, perdón: en el teatro.
La obra combina elementos de tragicomedia, incluyendo humor, música y danza, con una fuerte interacción con el público.
La propuesta utiliza metateatro y comienza con el público entrando a la sala mientras el actor aún se está preparando, creando un ambiente de improvisación.
Es una coproducción entre Teatro del Bardo (Paraná, Entre Ríos) y Estudio Barnó (Santa Fe) y explora temas como la conflictiva relación entre padre e hijo, la venganza, la locura y el lugar del individuo frente a las expectativas.
Ficha artística y técnica
Actúa: Pablo Tibalt
Dirección: Walter Arosteguy
Diseño de iluminación: Gabriela Trevisani
Vestuario: Ignacio Estigarribia
Entrenamiento Corporal: Paula Copello
Fotografía: Josefina Tosetto
Diseño: Natalia Hallam
Producción: Teatro del Bardo y Estudio Barnó
Para adquirir las anticipadas y más información @teatrodelaciudadctes.