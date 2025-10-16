Apareció Santiago Maratea, mientras sigue siendo buscado por la Justicia de La Plata

Santiago Maratea atraviesa una nueva polémica, esta vez con un frente judicial abierto. El creador de contenido e influencer fue denunciado por el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires, luego de emitir públicamente consejos sobre alimentación “sin poseer un título habilitante”, lo que derivó en una causa en el Juzgado Correccional N°2 de La Plata, a cargo del juez Diego Tatarsky.

El magistrado citó a Maratea a declarar, pero el conductor de Trato Hecho no se presentó, lo que activó un protocolo de localización. Esta medida judicial encendió la reacción del influencer, quien eligió responder con su estilo habitual: desde sus redes sociales, con ironía, sarcasmo y sin filtro.

Desde su cuenta de Instagram, donde acumula más de 3,3 millones de seguidores, el influencer escribió: “A mí me supera el concepto ‘se activó un protocolo para dar con mi paradero’. Mándame un mensaje, amigo, estoy en mi casa”, minimizando la situación judicial. Luego redobló la apuesta con humor: “Tuve una idea. Durante todo el día les voy a decir dónde estoy. Cada lugar a donde voy les digo ‘estoy acá’, así me encuentran y no tienen que activar ningún protocolo”.

La causa que lo involucra se originó tras sus declaraciones sobre nutrición en redes sociales, donde, según el Colegio denunciante, incurrió en prácticas que requieren formación profesional. Maratea, lejos de moderar su postura, volvió a cargar contra la institución: "Esto viene de parte del Colegio de Nutricionistas de Buenos Aires. Ellas no sueltan, ellas dicen ‘no vamos a soltar esta pelea’, que no saben ni de qué es la pelea. Tardaron menos en soltar su vínculo traumático con la comida que en soltar el conflicto conmigo”, lanzó.

El conflicto escaló aún más cuando recordó el origen de la disputa: “La denuncia por calumnias e injurias sería porque dije que (sin generalizar) muchas nutricionistas son unas traumadas que, en vez de resolver su vínculo con la alimentación, estudiaron la carrera para así convencerse de que así sanarían su herida, pero en realidad, solo tapan con el título”, sostuvo, y remató: “Sostengo mi postura”.

El descargo de Maratea, cargado de ironía, encendió las redes y abrió un debate sobre los límites de la opinión pública y el rol de los influencers al hablar sobre temas sensibles como la salud y la alimentación. Sin embargo, él no se mostró dispuesto a dar marcha atrás: “Las calumnias e injurias tienen que ser para una persona en particular diciendo que hizo algo ilegal. Yo hablé de un grupo de personas y tener un trauma no es ilegal (sino estaríamos todos presos)”, argumentó.

El influencer terminó su descargo con una fuerte acusación hacia la denunciante, la presidenta del Colegio, Laura Salzman. Según publicó, “se destapó una olla” y ella misma estaría involucrada en denuncias por “abuso de poder y autoridad en asambleas” y “corrupción”, datos que —según dijo— le llegaron a través de sus seguidores y que él decidió exponer públicamente “a modo de revancha por manchar su nombre”.

