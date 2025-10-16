Debutó con la selección, se bajó del avión y anotó un gol para Palmeiras

A menos de 24 horas de su debut con la selección Argentina frente a Puerto Rico, el delantero correntino José Manuel López anotó el cuarto tanto para Palmeiras en la goleada 5-1 ante Red Bull Bragantino, por la vigésimo octava fecha de la Liga de Brasil.

El ‘Flaco’ ingresó al terreno de juego a los 33 minutos del segundo tiempo y solamente seis más tarde puso su firma en el marcador para ampliar la ventaja a favor del Verdao en el encuentro.

El atacante argentino estuvo atento para aprovechar un rebote del arquero Lucão, tras un remate de Vitor Roque, y empujar la pelota al fondo de la red.

De esta manera, el conjunto de San Pablo se colocó en la primera posición del Brasileirao con 61 puntos, a 3 del Flamengo, con diez jornadas por delante para conocer al nuevo campeón del certamen.

El martes, López participó como titular en la goleada de la Albiceleste ante su par de Puerto Rico en el marco de un amistoso internacional a modo preparación para el Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

Si bien no logró convertir en la contundente victoria por 6-0, el surgido en Lanús estuvo muy participativo en la presión y en el juego y repartió una asistencia para el 3-0 anotado por Alexis Mac Allister.