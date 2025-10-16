El boleto de colectivo en Corrientes aumenta a 1890 pesos

El Concejo Deliberante de Corrientes aprobó este jueves la nueva tarifa del boleto urbano, que pasará de $1.290 a $1.890, lo que representa un incremento del 46%.

Con diez votos a favor y tres en contra, el Concejo Deliberante aprobó el aumento del boleto tras una intensa jornada que comenzó a las 10. La celeridad con la que se trató el expediente —aprobado en menos de 15 días— generó críticas por parte de sectores de la oposición. Cabe destacar que la iniciativa llegó al recinto con los votos necesarios ya garantizados.

Uno de los principales cuestionamientos gira en torno a las diferencias entre los cálculos de costos. Mientras las empresas prestatarias estimaron un “boleto técnico” de $2.370, el Ejecutivo municipal propuso $1.890.

Cabe recordar, que la audiencia pública, mecanismo legal que habilita la opinión de los usuarios, contó con solo 7 inscriptos, de los cuales 6 participaron. Entre los planteos más frecuentes se destacaron los reclamos por la baja frecuencia de los colectivos, la falta de cobertura en zonas alejadas y la escasa consideración hacia las personas con discapacidad.

Tensiones, costos y economía del usuario

Desde el sector empresarial del transporte argumentan que el aumento solicitado se debe a la suba en el precio del combustible y en los gastos de mantenimiento. En tanto, el Ejecutivo buscó moderar el ajuste para evitar un fuerte impacto en los usuarios.

Sin embargo, el incremento afectará directamente el bolsillo de miles de vecinos. Un usuario que realice dos viajes diarios deberá destinar $3.780 por día, lo que equivale a $75.600 por mes.

Para muchas familias, esta cifra representa una porción significativa del ingreso mensual, especialmente en un contexto de alta inflación y pérdida de poder adquisitivo.