Kicilloff: “Milei es la estafa más grande”

Axel Kicillof con Jorge Taiana y otros candidatos cerraron este jueves la campaña de Fuerza Patria y el gobernador apuntó a Javier Milei, Guillermo Francos, Luis Caputo, Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger.

“Llegó al Gobierno como un outsider, como alguien original, novedoso. Viene estafando desde el día que asumió la Presidencia y su Gabinete está conformado por lo más rancio y dañino”, aseguró Kicillof, y siguió: “Vino a sacarle la plata a los que la necesitan. Es la estafa más grande de la historia argentina. Y no es el dueño del circo, atrás hay sectores muy poderosos”. “Se están timbeando el país a la vista de todo el mundo”, sostuvo.