Fin de semana lluvioso en Corrientes: advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes

A una semana de las precipitaciones que causaron estragos en varias localidades correntinas, se espera que este viernes se desarrollen vientos a alta velocidad y rige una doble alerta por tormentas fuertes para este sábado. En el sector noroeste la advertencia es naranja por lo que se esperan acumulados entre 70 y 100 mm y ráfagas de vientos de 60 kilómetros por hora.

Sistema de mal tiempo

Archivo Marcos Mendoza

Luego de que este jueves se registren chaparrones en horas de la mañana y de una jornada ventosa, se espera que para este viernes las temperaturas oscilen entre los 33°C y los 22°C, se produzcan ráfagas de viento por el sector norte de 51 a 59 kilómetros por hora, desde la madrugada hasta la tarde. Se pronostican tormentas durante la noche con un 40% hasta el momento.

Un sistema de mal tiempo arribará para este sábado, el termómetro continuará con altas con máximas de 28°C y mínimas de 20°C, pero el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una doble tormenta que rige en toda la provincia.

Doble alerta en Corrientes

Alerta amarilla y naranja para este sábado en Corrientes. Fuente: SMN.

La advertencia naranja, se podría registrar durante la madrugada del sábado en Capital, Berón de Astrada, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme y San Luis del Palmar

En ente nacional señaló que: “El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes o localmente severas. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas que podrían superar los 100 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, que pueden ser superados puntualmente”.

Mientras que la alerta amarilla rige en General Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé, Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque y Sauce, durante la madrugada y mañana.

“El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual”, informó el organismo meteorológico.