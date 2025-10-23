Fin de semana lluvioso en Corrientes: advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes

A una semana de las precipitaciones que causaron estragos en varias localidades correntinas, se espera que este viernes se desarrollen vientos a alta velocidad y rige una doble alerta por tormentas fuertes para este sábado. En el sector noroeste la advertencia es naranja por lo que se esperan acumulados entre 70 y 100 mm y ráfagas de vientos de 60 kilómetros por hora.
Sistema de mal tiempo
Luego de que este jueves se registren chaparrones en horas de la mañana y de una jornada ventosa, se espera que para este viernes las temperaturas oscilen entre los 33°C y los 22°C, se produzcan ráfagas de viento por el sector norte de 51 a 59 kilómetros por hora, desde la madrugada hasta la tarde. Se pronostican tormentas durante la noche con un 40% hasta el momento.
Un sistema de mal tiempo arribará para este sábado, el termómetro continuará con altas con máximas de 28°C y mínimas de 20°C, pero el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una doble tormenta que rige en toda la provincia.
Doble alerta en Corrientes
La advertencia naranja, se podría registrar durante la madrugada del sábado en Capital, Berón de Astrada, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme y San Luis del Palmar
En ente nacional señaló que: “El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes o localmente severas. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas que podrían superar los 100 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, que pueden ser superados puntualmente”.
Mientras que la alerta amarilla rige en General Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé, Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque y Sauce, durante la madrugada y mañana.
“El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual”, informó el organismo meteorológico.