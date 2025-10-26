En Esquina votó más del 70% del padrón y hay expectativas por el intendente electo

Esquina eligió este domingo intendente y concejales, siendo en la única elección municipal desdoblada de la provincia. Arnoldo Rohner, el candidato a intendente de Vamos Corrientes, aseguró que votó más del 70% del padrón y los primeros números muestran una tendencia positiva para Rohner.

"Se comenzaron a abrir las urnas nacionales primero. Por ahora queremos ser cautos", señaló. "Se votó con normalidad, en algunas escuelas con algunos problemas porque al ser un sistema nuevo los presidentes inducían el voto en algunos casos. Los fiscales tuvieron que ser muy atentos; sobre todo en las escuelas de secciones donde la gente no sabe leer o escribir y esto hizo que sea bastante extensa la jornada", indicó.

"La alianza nuestra también integraba a LLA. Están con nosotros y la segunda concejal es de esa fuerza. Lo que tengo números hasta ahora en Diputados se refleja la tendencia y en Esquina anduvieron muy bien. Ojalá cuando se tengan que abrir los votos muncipales, eso se refleje", indicó Rohner.

Cabe destacar que para esta elección -tras diversas idas y vueltas en las últimas semanas- se sumaron los votos del municipio de Malvinas, a pesar de tener independencia municipal. Las Juntas Electorales Nacional y Provincial de Co­rrientes emitieron una re­solución conjunta que confirmaba su inclusión al circuito electoral 34. Ambas coincidie­ron en que la "eximición" referida en dicho fallo debía entenderse estrictamente como el derecho de abs­tención.

En este caso, Rohner indicó que votó un 53% del padrón, en comparación a más del 70% en Esquina. "Creemos que votaron menos que en Esquina porque el voto era optativo, no obligatorio", indicó.

Según resultados provisorios de Esquina, la tendencia al momento de la redacción de esta nota muestra a Cristian Olivetti, el candidato de Esquina Crece (oficialismo local) por sobre los demás candidatos. Un conteo ajustado hasta el momento con varios votos nulos, indicaron reportes periodísticos de la localidad.

"Lo importante es que se vivió una jornada cívica muy buena. En todo el país fue así y Esquina no es la excepción. Los resultados son parejos, estamos esperando los últimos resultados", indicó al respcto Hugo Benítez, intendente actual.

Noticia en desarrollo