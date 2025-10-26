¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

26 de octubre

Elecciones en Corrientes: Diógenes González, Virginia Gallardo y Raúl Hadad fueron elegidos como diputados

La provincia eligió a tres diputados. A partir del 10 de diciembre dejarán su banca Sofía Brambilla, Manuel Aguirre y Jorge Antonio Romero. 

Por El Litoral

Domingo, 26 de octubre de 2025 a las 21:00

El escrutinio provisorio de las elecciones nacionales legislativas 2025 en Corrientes confirma una nueva configuración de poder en la representación de la provincia ante el Congreso de la Nación. Los resultados, con el 99,60% de las mesas escrutadas, muestran una distribución equitativa de las bancas en juego, con las tres alianzas principales obteniendo un Diputado nacional cada una.

Paridad en los resultados

La alianza Vamos Corrientes se posicionó en el primer lugar con el 33,91% de los votos. Sorprendentemente cerca, La Libertad Avanza (LLA) obtuvo un 32,68%, mientras que Fuerza Patria se ubicó en tercer lugar con el 28,31% de los sufragios.

A partir de estos números provisorios, se resalta la buena campaña que hizo LLA en toda la provincia, evidenciando un fuerte crecimiento con respecto a los resultados obtenidos en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 31 de agosto.

Los tres nuevos diputados

De esta manera, la nueva composición legislativa suma a las filas de la Cámara a tres figuras de diferentes extracciones políticas, al obtener cada una de sus alianzas una banca:

  • Por Vamos Corrientes, ingresa Diógenes Gonzáles.

  • Por La Libertad Avanza, logra su escaño Virginia Gallardo.

  • Por Fuerza Patria, obtiene su banca Raúl Hadad.

 

 

