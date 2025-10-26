Vamos Corrientes se impuso en las elecciones y ratificó su liderazgo en la provincia

La alianza Vamos Corrientes volvió a consolidarse como la principal fuerza política de la provincia al obtener el 33,83% de los votos en las elecciones nacionales. Con este resultado, el oficialismo correntino logró que Diógenes González ocupe una banca en la Cámara de Diputados de la Nación.

En este marco, Diógenes González expresó su satisfacción por el acompañamiento ciudadano y destacó el respaldo al proyecto provincial: “Nuestra fuerza Vamos Corrientes ha ganado la elección provincial. Gracias a los miles de correntinos que ratificaron este rumbo, este equipo de trabajo que ganó el 31 de agosto"

"La provincia de Corrientes está garantizada, y también está garantizado que Corrientes no se dobla. Vamos a hacer lo que dijimos: apoyar al gobernador Juan Pablo Valdés y seguir el lineamiento de nuestro líder Gustavo Valdés”, sostuvo el candidato electo.

Por su parte, el gobernador electo, Juan Pablo Valdés, celebró el resultado y agradeció el apoyo de los distintos espacios que acompañaron a la alianza: “Estamos muy contentos. Nos tiene que importar el futuro de todos los correntinos. A todos los espacios que acompañaron, muchas gracias”.

En la misma línea, Gustavo Valdés destacó el crecimiento sostenido del oficialismo provincial y el fortalecimiento de su base política: “Seguimos creciendo y mejorando nuestra performance electoral. Hemos ganado las elecciones y logramos poner a Diógenes como diputado. No hay posibilidades de tener futuro si no tenemos una base sólida. Nuestras bases están más firmes que nunca. Es hora de mirar hacia adelante y seguir trabajando para que a la Argentina le vaya bien, porque nosotros apostamos al cambio y al crecimiento”.

Desde Vamos Corrientes remarcaron que los resultados confirman la confianza de la ciudadanía en la gestión provincial y el acompañamiento al proyecto político liderado por Valdés, con una visión enfocada en el desarrollo, la estabilidad y el crecimiento de Corrientes.