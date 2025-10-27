El presidente Javier Milei visitará Corrientes en noviembre

El presidente Javier Milei visitará Corrientes el próximo 13 de noviembre. Será en el marco de 12° Congreso de Economía Regional, donde hará de orador durante el evento.

Organizado por la Fundación Club de la Libertad, el congreso se realizará en el Turismo Hotel Casino, ubicado en Entre Ríos 650. Quienes deseen asistir deberán inscribirse previamente en la web de entidad.

Desde la organización se informa que el congreso se desarrollará en dos jornadas, siendo el jueves 13 y viernes 14 de noviembre, en el Salón Camba Cuá del hotel.

Además, se anticipa que habrá más de 40 expositores, tanto de manera presencial como virtual. Entre ellos, el presidente Javier Milei actuará como orador. Entre economistas, políticos, empresarios y académicos que exponen sus puntos de vista se debatirán los desafíos del crecimiento económico.