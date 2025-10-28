Virginia Gallardo: análisis del triunfo de LLA y un llamado de Gustavo Valdés

La diputada nacional electa por La Libertad Avanza en Corrientes, Virginia Gallardo, expresó su disposición a trabajar de manera conjunta con el mandatario provincial, luego de mantener un diálogo telefónico en el que el gobernador la felicitó por el resultado obtenido en las elecciones legislativas.

“Gustavo me felicitó por el triunfo y me puse a disposición para trabajar en conjunto. Me imagino que es el inicio de algo positivo”, señaló Gallardo en diálogo con Canal 5TV, tras su consagración como representante de La Libertad Avanza en el Congreso de la Nación.

Voluntad de diálogo

La legisladora sostuvo que su compromiso es “con la gente” y remarcó su voluntad de mantener una actitud abierta al diálogo: “Estamos para trabajar con todos. Si tengo que tomar un mate, un tereré o reunirme con quien sea para mejorar la vida de los correntinos, lo voy a hacer. No tengo problemas con nadie”, aseguró.

Gallardo adelantó que inicia ahora “una etapa de estudio y armado de equipo”, orientada a su futura labor parlamentaria. “La gente me pide que no afloje, y me lo tomo con mucha responsabilidad”, agregó.

En relación al resultado electoral, la diputada expresó que estaba “sin grandes expectativas”, pero con la intención de “sumar” al proyecto libertario. “Puse a disposición mi entrega y mi corazón. Hasta último minuto estuvimos disputando el podio. Me emocionó el apoyo de la gente, que fue una gran sorpresa”, comentó.

Un triunfo con apuesta al cambio

Consultada sobre si su triunfo estuvo más vinculado a su imagen pública o al liderazgo de Javier Milei, Gallardo respondió que se trató de “un trabajo en equipo”. "Votaron por el presidente, por el modelo de país que queremos. Yo soy su representante”, afirmó, referenciando al espacio político del que forma parte.

Asimismo, la dirigente consideró que el principal resultado de las elecciones fue “la esperanza” depositada por los correntinos en una alternativa de cambio: “Creo que el gran ganador fue la esperanza. La gente apostó a nosotros y a lo que representamos”, sostuvo.

Por último, Gallardo subrayó que durante la campaña no recibió imposiciones sobre su discurso o forma de actuar: “Todo lo que dije fue desde el corazón, lo mismo que hubiera dicho como ciudadana. Nunca sentí presión y quiero mantener esa coherencia”, concluyó.