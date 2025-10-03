¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Valdés inaugurará obras y entregará bienes a emprendedores en Esquina

En su recorrida al interior provincial, el mandatario habilitará obras de infraestructura, impulsará el deporte en el municipio y entregará bienes de capital a emprendedores locales.

Por El Litoral

Viernes, 03 de octubre de 2025 a las 08:13

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, visitará esta tarde la localidad correntina de Esquina, donde desarrollará una agenda centrada en la promoción del deporte y la habilitación de obras de infraestructura.

En este sentido, el mandatario presidirá el acto a las 18.30, inaugurando una nueva iluminación de la Sociedad Sportiva Esquinense, ubicada en calle Senador Mancini 360.

Además, se entregará bienes de capital a vecinos de la ciudad que forman parte del programa provincial "Emprendedores somos todos", destinado a apoyar iniciativas productivas y de servicios impulsadas por trabajadores independientes.

