Valdés inaugurará obras y entregará bienes a emprendedores en Esquina

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, visitará esta tarde la localidad correntina de Esquina, donde desarrollará una agenda centrada en la promoción del deporte y la habilitación de obras de infraestructura.

En este sentido, el mandatario presidirá el acto a las 18.30, inaugurando una nueva iluminación de la Sociedad Sportiva Esquinense, ubicada en calle Senador Mancini 360.

Además, se entregará bienes de capital a vecinos de la ciudad que forman parte del programa provincial "Emprendedores somos todos", destinado a apoyar iniciativas productivas y de servicios impulsadas por trabajadores independientes.