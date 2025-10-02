Renunció el juez Víctor Alonso González, el magistrado que lleva el caso Loan

El juez que lleva el caso Loan, Víctor Alonso González, presentó su renuncia este miércoles al presidente de la Nación, Javier Milei, El magistrado se desempeñaba como Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes.

La dimisión del funcionario se hará efectiva el 1 de diciembre y conmocionó al ámbito judicial, ya que González estaba al frente de uno de los casos más sensibles del país: la desaparición de Loan, el niño correntino que sigue siendo un misterio para la sociedad argentina.

La renuncia fue presentada formalmente por el juez en septiembre de este año, y, a través del Decreto 704/2025, se oficializó en las últimas horas su salida del cargo. La firma de la medida fue realizada por el presidente Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

La vacante que deja Alonso González pone en duda la continuidad inmediata del caso, que, desde mediados de 2024, mantiene en vilo a la ciudadanía.

Con la salida de Alonso González, el Tribunal Oral Federal de Corrientes se quedará con un único juez titular, Fermín Ceroleni, lo que podría generar retrasos o modificaciones en la dinámica del juicio, que sigue siendo uno de los más mediáticos y relevantes en la justicia federal.

Finalmente, el Gobierno comunicó oficialmente la decisión a través de la publicación en el Boletín Oficial, donde se detalla que la renuncia se acepta en el marco de las atribuciones del artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional.

Aunque aún no se informó quién ocupará el puesto vacante, la salida del juez Alonso González abre nuevas interrogantes sobre el futuro del Caso Loan, que seguirá siendo uno de los expedientes judiciales más seguidos y comentados de la historia reciente del país.