Corrientes: encontraron un mensaje antisemita en la sede de La Libertad Avanza

La sede de La Libertad Avanza (LLA) en Corrientes amaneció el miércoles con un mensaje antisemita que además amenaza al presidente Milei y su comitiva.

Al respecto, el diputado nacional por la LLA, Lisandro Almirón, se manifestó en sus redes sociales repudiando el accionar y alude a que “con la creciente campaña de antisemitismo se ven más actos como estos”.

En el mismo posteo en X (ex twitter) Almirón subió una foto del cartel que encontraron en la mañana de este jueves en la sede de la LLA ubicada en calle 25 de Mayo 1.648, el cual se refiere a Milei como “falso judio” y exige su renuncia y “toda su comitiva”, y que de no hacerlo “los vamos a masacrar”. Se trata de un cartel que no tiene identificación pero fue suficiente motivo para realizar una denuncia formal.

El funcionario correntino califica este mensaje como una “metodología terrorista basada en un fundamentalismo islámico que no debe ser permitido en el país”. Además, mencionó que esto apunta a “nuestro candidato a Diputado en segundo lugar Isidoro Gapel Redcozub y a nuestro Concejal electo Angel Kofman”.

Para finalizar, Almirón fue tajante y dijo que “las acciones tienen consecuencias” y preciso que “se presentó la denuncia penal correspondiente y se buscará a los responsables para que respondan por sus actos”.