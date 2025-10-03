El Instituto Oncológico Papa Francisco brindará turnos para pacientes con cáncer

El Instituto Oncológico Papa Francisco de Corrientes informó este viernes que habilitará un número de WhatsApp para que pacientes oncológicos puedan solicitar turnos con especialistas. La gestión facilita los tunos de manera fácil y rápida.

Según informó el nosocomio, la atención se gestionará de lunes a viernes, en el horario de 8 a 17. Los interesados pueden enviar un mensaje al número 3794 012571 (solo WhatsApp, no llamadas).

Desde la institución remarcaron que es fundamental contar con la derivación médica del profesional de cabecera, ya que esto permite una atención adecuada y personalizada.

Para iniciar el trámite del turno, el paciente deberá enviar por mensaje:

📄 Foto del DNI

🧾 Pedido o derivación médica con resultado de biopsia

🩺 Carnet de cobertura social (obra social, prepaga, etc.)

Este servicio busca facilitar el acceso a turnos médicos para personas en tratamiento oncológico, mejorando los tiempos de atención y la organización de las consultas en un área crítica para la salud pública.