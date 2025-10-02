El Banco de Corrientes informa sobre la normalización de sus canales digitales

El Banco de Corrientes comunica a sus clientes y a la comunidad que, en el marco de tareas de mantenimiento y mejora continua en sus sistemas, entre este martes y miércoles se produjo un desperfecto técnico que afectó temporalmente el funcionamiento de la aplicación MÁSBanCo y de la Banca Web.

La situación ya fue solucionada en su totalidad en horas de la tarde de ayer, por lo que ambos servicios digitales se encuentran actualmente operando con normalidad y a disposición de todos los usuarios. Estas acciones forman parte del compromiso de la entidad de seguir mejorando y modernizando su infraestructura tecnológica, con el objetivo de brindar una experiencia ágil, confiable y segura en cada operación.

El Banco de Corrientes pide disculpas por las molestias ocasionadas y agradece la confianza y comprensión de sus clientes, reafirmando su compromiso de continuar mejorando día a día la calidad de sus servicios.