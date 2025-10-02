¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Justicia de Corrientes TEMPERATURAS ALTAS Loan Peña
Justicia de Corrientes TEMPERATURAS ALTAS Loan Peña
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
COMUNICADO DE PRENSA

El Banco de Corrientes informa sobre la normalización de sus canales digitales

Por El Litoral

Jueves, 02 de octubre de 2025 a las 09:02

El Banco de Corrientes comunica a sus clientes y a la comunidad que, en el marco de tareas de mantenimiento y mejora continua en sus sistemas, entre este martes y miércoles se produjo un desperfecto técnico que afectó temporalmente el funcionamiento de la aplicación MÁSBanCo y de la Banca Web.

La situación ya fue solucionada en su totalidad en horas de la tarde de ayer, por lo que ambos servicios digitales se encuentran actualmente operando con normalidad y a disposición de todos los usuarios. Estas acciones forman parte del compromiso de la entidad de seguir mejorando y modernizando su infraestructura tecnológica, con el objetivo de brindar una experiencia ágil, confiable y segura en cada operación.

El Banco de Corrientes pide disculpas por las molestias ocasionadas y agradece la confianza y comprensión de sus clientes, reafirmando su compromiso de continuar mejorando día a día la calidad de sus servicios.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD