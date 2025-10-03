¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Costanera Sur Atentado en Manchester triple crimen
Costanera Sur Atentado en Manchester triple crimen
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 3 de octubre de 2025

Por El Litoral

Viernes, 03 de octubre de 2025 a las 07:17

Estremecedor caso: rescatan en Rosario a una mujer de Corrientes esclavizada durante 22 años

Pronostican ascenso temperatura en Corrientes: la máxima podría llegar a los 38°C

Convocan a la audiencia pública por el aumento del pasaje de colectivos en Corrientes

La Costanera permanecerá cerrada el sábado por la noche por la Ultramaratón Corrientes

Quini 6 Siempre Sale: un apostador de Goya ganó más de 34 millones de pesos

Garrahan y universidades: el Senado rechazó los vetos de Milei

Dengue: Salud Pública Corrientes insiste en la vacunación antes del verano

Tras su extinción, el Iberá recibió a cinco pichones de muitú

Corrientes: encontraron un mensaje antisemita en la sede de La Libertad Avanza

Santa Rosa: dictaron una charla sobre consumo problemático en un colegio

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD