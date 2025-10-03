¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

LIGA NACIONAL DE BÁSQUETBOL

San Martín va por la recuperación en su presentación en Comodoro Rivadavia

El Rojinegro enfrentará este viernes a Gimnasia.

Por El Litoral

Viernes, 03 de octubre de 2025 a las 02:00
Luego de la abultada derrota frente a Boca Juniors (diferencia de 33 puntos), San Martín de Corrientes tendrá este viernes su tercera presentación en la temporada 2025/26 de la Liga Nacional de Básquetbol. El conjunto correntino visitará a Gimnasia de Comodoro Rivadavia en el estadio Socio Fundadores desde las 20.30.
Para San Martín será su tercer encuentro (1-1), mientras que Gimnasia hará su debut y con el inicio de un nuevo ciclo, ahora bajo la conducción técnica de Pablo Favarel.
San Martín comenzó el torneo con un sólido triunfo, en Corrientes, frente a Atenas, sin embargo, en su primer encuentro como visitante, cayó frente a Boca Juniors de manera contundente: 89 a 56.
El partido tuvo un primer tiempo equilibrado y con un algo goleo: 25-25 y 41-39, sin embargo en los últimos dos cuartos, todo fue de Boca, defensor del título, que metió un parcial de 48 a 17.
En la parte final del encuentro, los conducidos por Gabriel Revidatti tuvieron una floja producción ofensiva (9 puntos en el tercer cuarto y 8 en el último).
Además, la defensa no funcionó a lo largo de los 40 minutos, sumó 17 pérdidas en el juego y perdió la lucha por los rebotes (45 a 29).
Fue un paso en falso de San Martín, un equipo que se armó para pelear en los primeros lugares pero que se quedó sin respuestas frente al actual campeón.
Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia afrontará la Liga 25/26 con nuevos desafíos. Después de 8 temporadas se alejó Martín Villagrán (asumió en Olímpico) y llegó Pablo Favarel para tomar la conducción técnica. 
También se procedió a la renovación del plantel y llegaron, entre otros, Mauro Cosolito y Federico Grun. La nómina de mayores se completa con Sebastián Carrasco, Emiliano Toretta, Martiniano Dato, Marcos Chacón, Juan Cárdenas, Anyelo Cisneros, Carlos Rivero y Víctor Andrade Toyo.

