Turismo: Corrientes se posiciona como destino nacional tras su paso por la FIT 2025

La provincia de Corrientes concluyó su participación en la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT 2025), llevada a cabo en la ciudad de Buenos Aires con un balance positivo tanto en promoción turística como en oportunidades de negocio para el sector.

El evento, considerado uno de los más relevantes del rubro en la región y el mundo, superó los 140.000 visitantes durante sus cuatro jornadas, con la presencia de alrededor de 1.900 expositores nacionales e internacionales. En ese marco, Corrientes desplegó una amplia agenda de actividades que incluyó acciones promocionales, rondas de negocios y contacto directo con el público.

Desde la Cámara Provincial de Turismo, su presidenta Alejandra Boloqui valoró la participación y el apoyo recibido por parte del Ministerio de Turismo de Corrientes, el Gobierno provincial y los municipios que acompañaron. “El stand tuvo una gran oferta de todos los sectores turísticos y se generaron muchas oportunidades de comercialización. Corrientes está cada vez más presente en distintos ámbitos del turismo nacional”, expresó.

Durante la feria, el equipo del Observatorio Turístico llevó adelante una serie de encuestas a los visitantes del stand provincial. Según los resultados, los principales motivos de interés para visitar Corrientes fueron los Esteros del Iberá, la cultura y el patrimonio histórico, la tranquilidad, el turismo rural y de estancias. También se destacó la relevancia del precio del viaje y la estadía como factor decisivo al elegir un destino.

Uno de los productos más mencionados fue el Carnaval Correntino, reconocido por su fama nacional pero aún poco explorado por algunos visitantes. “Tenemos vacaciones en febrero y nos atrae la alegría y la autenticidad del evento. Además, se puede disfrutar de la playa y la pesca”, comentó un encuestado.

La ministra de Turismo, Alejandra Eliciri, subrayó la decisión política del Gobierno provincial de participar activamente en la feria, con apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), a través de la gestión del doctor Patricio Carando, subsecretario de Hacienda y representante ante dicho organismo.

La presencia correntina en FIT 2025 fue el resultado del trabajo articulado entre el sector público y privado, que incluyó a prestadores turísticos, empresas, organismos provinciales y municipales, con el objetivo de posicionar a Corrientes como un destino destacado en el mapa turístico nacional e internacional.