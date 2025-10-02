Una camioneta intentó pasar por el puente Chaco-Corrientes con 1.900 pollitos camperos

Gendarmería Nacional informó que el martes secuestró 1.900 ejemplares de “pollitos camperos” que una camioneta intentó pasar por el puente interprovincial Chaco-Corrientes "General Manuel Belgrano".

El operativo fue realizado por efectivos del Escuadrón 51 “Fontana”, que detuvo la marcha de una camioneta en un punto de control apostado sobre Ruta Nacional N° 16, kilómetro 60, la cual provenía de la provincia de Buenos Aires y tenía como destino la ciudad de Presidente Roque Sáenz Peña, provincia de Chaco.

Durante el control, los gendarmes hallaron en la caja del rodado varias cajas de cartón con orificios. Al destapar las mismas se descubrió que se trasladaban una gran cantidad de aves.

Al ser indagado por los agentes, el conductor manifestó no tener la documentación habilitante del Senasa, en clara infracción a la normativa de la Resolución 356/06.

Por tal motivo se procedió al traslado del vehículo hasta las instalaciones del Escuadrón, donde se contabilizaron 1.900 ejemplares de “pollitos camperos”, los cuales fueron secuestrados y entregados al personal del Senasa.