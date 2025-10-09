El Partido Popular ratificó su respaldo a Vamos Corrientes rumbo a elecciones nacionales

En el marco del proceso electoral rumbo al 26 de octubre, el vicegobernador de Corrientes y presidente del Partido Popular (PP), Pedro Braillard Poccard, realizaron este miércoles una reunión con referentes y dirigentes del espacio, acompañado por el candidato a diputado nacional Diógenes González. El encuentro tuvo lugar en el Salón Lapacho del Club San Martín y congregó a la dirigencia capitalina del partido.

Durante su intervención, Braillard Poccard destacó la figura de González como parte fundamental de la propuesta legislativa: "Nos sentimos representados en la figura de Diógenes González, un legislador con trayectoria y compromiso, que conoce el rol de senador y sabrá estar a la altura en el Congreso Nacional. En juego está el futuro del interior argentino”, expresó. Además, agradeció el respaldo del gobernador Gustavo Valdés.

Por su parte, Diógenes González, actual senador provincial y candidato a diputado nacional, valoró el clima de unidad y compromiso dentro del espacio: “Vamos a levantar la voz cuando haya que hacerlo. Vamos a ir a trabajar con políticas serias, porque Corrientes está de pie, con fuerza y con ganas”, afirmó.

La actividad contó con la participación de otros dirigentes del Partido Popular, quienes compartieron su visión sobre el presente del espacio.

El presidente del Comité Capital, Juan Enrique Braillard Poccard, agradeció el esfuerzo colectivo y destacó el crecimiento sostenido del partido. La diputada provincial Albana Rotela subrayó la importancia de la participación activa en las elecciones, mientras que la concejal capitalina Melissa Mecca valoró la confianza depositada por referentes de distintas zonas de influencia.

En tanto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José López Desimoni, realizó un repaso sobre el crecimiento institucional del PP desde su fundación, destacando su presencia en municipios clave como Riachuelo, San Luis del Palmar, Goya, Perugorría, Concepción, Itá Ibaté, entre otros puntos del interior provincial.

La reunión representó un nuevo paso en el fortalecimiento político del partido, con un mensaje de unidad, experiencia y compromiso federal. Desde el espacio aseguraron que continuarán trabajando para consolidar su presencia en el escenario nacional, con propuestas centradas en el desarrollo del interior argentino.